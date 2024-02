Frosinone, Nicolia (Frosinone Pallanuoto) in nazionale: l’incontro con il Sindaco Mastrangeli

Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone hanno ricevuto al Palazzo Comunale Leonardo Nicolia, atleta del Frosinone Pallanuoto, convocato per un raduno della nazionale U16, che si svolgerà dal 3 al 5 marzo al Polo Natatorio di Ostia, e Federico Ceccarelli, allenatore delle giovanili della società gialloblù.

“Accolgo con grande emozione e soddisfazione la notizia della convocazione di Leonardo Nicolia nella nazionale U16 di pallanuoto. L’intera città è orgogliosa di te – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – La tua dedizione e il tuo talento, sempre sostenuti dalla tua famiglia, hanno portato a questo importante risultato, frutto del tuo lavoro instancabile e della tua passione, oltre che della solidità dell’impegno profuso dalla società Frosinone Pallanuoto. La tua convocazione è un riconoscimento meritato e costituisce un elemento di ispirazione per tutti i giovani della nostra comunità. Rappresentare la nostra città a livello nazionale è un onore straordinario, e sono sicuro che darai lustro all’intero territorio, raggiungendo sempre più ambiziosi traguardi”.

“La partecipazione di Leonardo nella Nazionale Giovanile U16 – ha aggiunto il consigliere delegato allo sport Francesco Pallone – sarà un’esperienza indimenticabile e preziosa. Siamo certi che darà il massimo per rappresentare al meglio la squadra e l’intero Paese. In bocca al lupo per questa straordinaria avventura e ricorda che tutta la comunità di Frosinone è con te, sostenendoti con entusiasmo e affetto”.

COMUNICATO STAMPA