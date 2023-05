Frosinone nel segno dei giovani. U14 tra le prime otto del Lazio

Arriva una sconfitta per il Frosinone Pallanuoto nella 12ª giornata del campionato nazionale di serie C. Allo Stadio del Nuoto, i ragazzi di coach Fabrizio Spinelli cedono 8-12 al Villa Aurelia, squadra più pronta e matura, forte del secondo posto in classifica. Partita indirizzata dagli ospiti già nei primi due tempi di gioco, poi un moto di orgoglio dei ciociari ha portato a ridurre il passivo fino al risultato finale.Ormai è un’abitudine, ma è giusto sottolineare la presenza costante in prima squadra di quattro o cinque ragazzi delle giovanili. A questo match hanno partecipato – oltre a degli U18 – anche due U16 – Iannoni e Vallecorsa – e addirittura un U14 – Nicolia – che ha trovato anche la gioia del suo quarto gol personale con i grandi. Tutto questo a ricordare che l’intento principale del club è quello di sviluppare sempre di più la pallanuoto sul territorio e portare più atleti di Frosinone possibili a rappresentare i colori della propria città.Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Contro la seconda della classe siamo partiti molto male. Poi non siamo più riusciti a ricucire lo strappo dei primi due tempi ottimi del Villa Aurelia. Da parte nostra continuiamo un campionato di media classifica, avvalorato da una presenza sempre più stabile di quattro o cinque elementi provenienti dal nostro settore giovanile».Frosinone Pallanuoto: Fiorini R., Vallecorsa, Marzocchi 3, Iannoni, Pisa R., Ceccarelli S., Caracuzzi, Ceccarelli F. 3, Ricci, Prosseda, Mastracci 1, Nicolia 1, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli

U14A, Frosinone Pallanuoto – Lazio Nuoto 7-16 (1-8, 3-0, 3-2, 0-6)

Nell’ultima giornata di regular season del campionato U14, il Frosinone Pallanuoto perde 7-16 contro la Lazio Nuoto. La sconfitta conferma in ogni caso i ragazzi di Federico Ceccarelli al terzo posto in classifica e qualifica i gialloblù alle Final Eight regionali di questa categoria, in cui le prime quattro dei due gironi élite si sfideranno per decretare la squadra campione. Partita senza storia allo Stadio del Nuoto, con i biancocelesti avanti già a fine primo tempo. Sette reti a referto per Nicolia, ma ora per lui e tutto il Frosinone viene il bello: per la prima volta nella storia, una squadra ciociara è tra le prime otto società della regione. Che orgoglio!

Il commento dell’allenatore Federico Ceccarelli: «Siamo contentissimi di aver raggiunto le finali regionali di categoria e di entrare a tutti gli effetti tra le prime otto squadre del Lazio. Sulla partita, invece, ha pesato indubbiamente il netto parziale del primo tempo. È un peccato, l’avevamo preparata bene e per larghi tratti abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari contro una squadra forte come la Lazio. Ora dobbiamo lavorare al massimo per far bene anche alle finali: è un orgoglio per noi esserci e dobbiamo sfruttare al 100% l’occasione per una ulteriore crescita dei ragazzi».

Frosinone Pallanuoto: Riggi, Cecconi, Quattrociocchi, Caciolo, Venditti, Cristofanilli, Nicolia 7, Solli, Rea, Verdicchio, Garavelli, Santoriello, – . TPV: Federico Ceccarelli.

