Frosinone, Natale Insieme con la corsa dei Babbi Natale; musica e poesia con la Compagnia Teatro dell’Appeso

“Il ricco calendario di Natale Insieme ha il piacere di ospitare l’atteso ritorno della corsa dei Babbi Natale, un’iniziativa divertente ed originale, non agonistica, organizzata dal Corridore in collaborazione con il comitato civico Laboratorio Scalo – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’evento costituirà un’occasione di aggregazione e sano divertimento, per celebrare con il sorriso e con una bella corsa per le vie della città, le festività natalizie. Tanto divertimento anche con “Babbo Natale in piazza”. Musica e poesia saranno le protagoniste dell’evento presso la Casa della Cultura con la compagnia Teatro dell’Appeso”.

La partenza della corsa dei Babbi Natale è prevista presso il Corridore, in viale Volsci, alle 18 di venerdì 23 dicembre.

La corsa si terrà al ritmo del partecipante più lento per le strade di Frosinone. Prevista la “tombola itinerante” per brindisi, panettone e pandoro presso “Caffè Minotti” per l’ambo, “Comitato Civico Laboratorio Scalo” per il terno, “In Vino Veritas” per la quaterna e “Caffetteria De Matthaeis” per la cinquina. La tombola, come tradizione, sarà estratta dal Corridore per continuare in negozio i festeggiamenti della serata.

“L’evento, che comprende un percorso di circa 10 km – sottolineano gli organizzatori – è gratuito, aperto a tutti gli amanti della corsa, della camminata, della bicicletta e dello stare assieme”.

Il calendario di eventi di “Natale insieme”, allestito da diverse associazioni con il supporto del Comune di Frosinone (con gli assessorati di Valentina Sementilli, Fabio Tagliaferri, Rossella Testa, Simona Geralico, Alessandra Sardellitti, in collaborazione con i consiglieri delegati Anselmo Pizzutelli e Francesco Pallone) prevede, per venerdì 23 dicembre, dalle ore 17, in Piazza Cairoli, “Babbo Natale in Piazza” (Associazione Frosinone Alta), mentre alle 18, presso la Casa della Cultura spazio a “Natale è un flauto d’alba” (Compagnia Teatro dell’Appeso), concerto poetico – musicale ideato, interpretato e diretto da Amedeo Di Sora. Al pianoforte: Vittorio Oi; alla chitarra: Giuseppe Palombo.

COMUNICATO STAMPA