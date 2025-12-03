Frosinone, Natale in città: il programma

Il Comune di Frosinone ha presentato ufficialmente il programma di “Natale in città”, un cartellone di oltre un mese di iniziative, tutte gratuite, pensate per coinvolgere cittadini di ogni età. Il sito dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://comune.frosinone.it/natale2025, raccoglie l’intero calendario, con spettacoli, concerti nelle chiese, mercatini, degustazioni, visite guidate, presentazioni di libri, l’atteso presepe vivente allo Scalo e il Villaggio della Luce sempre allo Scalo. E ancora, pista di ghiaccio, Christmas digital village, performance di artisti di strada, gospel, la “Discoteca silenziosa” fino allo storico passaggio della Fiamma Olimpica, al laser game e alle installazioni luminose. Fondamentale, la sinergia con gli esercenti di via Aldo Moro dell’associazione Amoro, con la Pro Loco e con l’associazione Frosinone Alta, che hanno collaborato con entusiasmo all’organizzazione, rafforzando il legame tra istituzioni, mondo commerciale e realtà associative.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Riccardo Mastrangeli, l’assessore alla Cultura Simona Geralico, l’assessore al Centro Storico Rossella Testa, l’assessore al Commercio Mario Grieco, l’assessore a innovazione e smart city Laura Vicano, i consiglieri Corrado Renzi e Marco Sordi.

Il programma interesserà l’intera città, da Frosinone Alta al Parco Matusa alla Villa Comunale, dai Cavoni alla piazza dello Scalo, fino a Selva Piana e Maniano. “È una scelta precisa dell’amministrazione, che ha voluto costruire, collegialmente con tutti i settori comunali, un Natale diffuso, capace di includere tutto il tessuto urbano e di generare partecipazione e vitalità in ogni area – ha spiegato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Questo cartellone è il risultato della collegialità e del lavoro di squadra di tutta l’amministrazione comunale. Abbiamo realizzato un programma ricchissimo, pensato per ogni fascia d’età e per tutti i quartieri, affinché la città viva pienamente lo spirito del Natale, un momento in cui la città deve sentirsi più unita e accogliente. L’amministrazione ha lavorato con la volontà precisa di creare occasioni di incontro, di condivisione e di crescita sociale. La presenza di iniziative nei diversi quartieri – da Frosinone Alta allo Scalo, dalla Villa Comunale al Parco Matusa, fino a Cavoni, Selva Piana e Maniano – testimonia la nostra attenzione a tutta la città, senza eccezioni.

Siamo convinti che una programmazione ampia e inclusiva, sostenuta da eventi gratuiti e di qualità, possa contribuire a rafforzare il senso di appartenenza e a valorizzare le nostre eccellenze culturali, artistiche e commerciali. Frosinone, in questo mese di festeggiamenti, si presenta con una veste luminosa e vitale, pronta ad accogliere cittadini e visitatori con calore, bellezza e spirito di comunità”.

“Il Natale è un’occasione per promuovere la cultura e le eccellenze del territorio, attraverso concerti, spettacoli, letture e iniziative tra tradizione e innovazione, momenti di incontro e intrattenimento come i tanti previsti alla Villa comunale, per divertirsi e dare voce al profondo senso religioso del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore Geralico – Il nostro obiettivo è creare un programma capace di parlare a tutti: grandi e piccoli, credenti e laici, in un equilibrio armonico tra identità, spiritualità, arte e comunità”.

“Questo cartellone ricchissimo – ha dichiarato l’assessore Testa – è frutto di un impegnativo lavoro di squadra, che vedrà tutta la città coinvolta nella celebrazione delle festività, in modo da incontrare il favore di bambini, adulti, famiglie, anziani. Il programma che, in particolare, coinvolge il centro storico, rispecchia un modo per vivere la socialità con gioia e partecipazione, come accade ormai tradizionalmente in eventi molto amati come l’aperitivo a palazzo del 14 dicembre”.

“La sinergia con i commercianti, la Pro Loco e le realtà associative è stata fondamentale. Il programma rafforza l’attrattività della città – ha dichiarato l’assessore Grieco – con un cartellone diffuso e partecipato in tutte le aree della città, tra cui Parco Matusa. Il lavoro fatto insieme agli esercenti e alle associazioni dimostra quanto sia importante costruire politiche condivise, capaci di valorizzare la città e favorire la socialità, nella consapevolezza che una città viva è anche una città che cresce”.

“‘Natale in città’ – ha dichiarato l’assessore Vicano – è il risultato concreto di una programmazione condivisa, che ha saputo integrare competenze diverse di ogni settore dell’amministrazione. Abbiamo lavorato affinché il cartellone fosse facilmente fruibile da tutti, anche grazie al sito tematico dedicato, pensato per offrire ai cittadini uno strumento semplice e intuitivo. È un modo moderno per avvicinare la comunità agli eventi, consentendo alla cittadinanza di scegliere rapidamente dove e come partecipare”.