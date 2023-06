Frosinone – Nasce la lista “Leodori a Sinistra”

In appoggio di Daniele Leodori, in provincia di Frosinone una lista a sinistra, forte, plurale e rappresentativa di una nuova stagione.

Un progetto collettivo, dove il noi viene sempre prima dell’io, dove non c’è un capolista ma 16 candidati con uguali possibilità che rappresentano sensibilità e territori diversi. Questo è lo spirito che anima la lista “Leodori a Sinistra. Ambiente lavoro e territorio” nella Provincia di Frosinone.

Dopo la significativa esperienza del Comitato S.T.A.R.T (Sinistra, Territorio, Ambiente, Radicalità, Trasformazione), cuore pulsante della campagna per la segreteria nazionale, continuiamo il nostro percorso di costruzione politica, mantenendo fede agli impegni presi, proseguendo con coerenza sulla strada indicata dalla nuova segretaria, Elly Schlein.

Considerare questo congresso un punto di arrivo per l’ennesima conta interna al partito, a livello locale e regionale, non ci interessa. Ci siamo impegnati invece per dare voce agli iscritti, sia i nuovi che quelli storici, che ci guardano di nuovo con speranza e fiducia; il nostro obiettivo è quello di organizzare un partito aperto ed inclusivo capace di dialogare con cittadini, amministratori, sindacati ed imprese, riavvicinare i tanti e le tante che sono rimasti profondamente delusi dalle politiche e dai metodi che hanno caratterizzato il recente passato, per ribadire con fermezza la necessità di una svolta programmatica che abbia come priorità Lavoro, Ambiente e Territorio, proprio quelle parole evidenziate nel simbolo della lista.

Riteniamo, inoltre, fondamentale per l’essenza e la natura stessa del Partito, che contiene anime, idee, personalità diverse tra loro, la presenza di una voce alternativa utile ad alimentare una sana e costruttiva dialettica in grado di ripopolare e rianimare i luoghi di discussione e di elaborazione politica. Così facendo potrà rinascere un’identità chiara, netta e senza ambiguità nella quale riconoscersi con orgoglio e appartenenza.

Per sconfiggere le destre, nella Regione Lazio e nel Paese, necessitiamo di uno sforzo di umiltà e coraggio. Umiltà per analizzare come e dove abbiamo sbagliato, coraggio per ribaltare completamente vecchi schemi di potere che hanno impantanato il Partito Democratico.

Permetteteci, infine, di ringraziare le candidate e i candidati che hanno accettato con entusiasmo e voglia di fare questa sfida.

Vi aspettiamo ai gazebo e nei circoli, domenica 18 giugno dalle ore 8:00 alle 20:00 per ribadire la necessità di un cambiamento anche in Provincia di Frosinone

Danilo Grossi – Direzione Nazionale del Pd

Emanuela Piroli – Assemblea Nazionale del PD

Umberto Zimarri – Assemblea Nazionale del Pd

Nazzareno Pilozzi – Assemblea Nazionale del Pd

Di seguito i Candidati nella lista Leodori a Sinistra, Ambiente, lavoro, territorio.

Abatecola Patrizio

Adiutori Valentina

Bettinelli Valentino

Bondatti Maurizio

Bruni Veronica

Caporuscio Antonella

Fionda Romeo

Franceschini Valentina

Fosco Martina

Greco Riccardo

Ivan Quatrana

Pizzutelli Stefano

Rufo Tiziana

Scarfagna Cristian

Timi Stefania

Vizzaccaro Antonella

COMUNICATO STAMPA