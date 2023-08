Frosinone-Napoli, divieto di circolazione in via Fabi

A seguito delle risultanze del Gruppo Operativo Sicurezza tenutosi mercoledì scorso, l’amministrazione comunale, mediante l’assessorato alla Polizia locale di Maria Rosaria Rotondi, ha emanato l’ordinanza relativa al divieto di circolazione in Via Armando Fabi in occasione dell’ incontro di calcio Frosinone – Napoli previsto per sabato 19 agosto alle 18.30 presso lo stadio comunale “Benito Stirpe”.

È stato quindi istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, dalle ore 15.30 fino a cessate esigenze, in Via Fabi dalla rotatoria Viale Volsci fino alla rotatoria ingresso Ospedale.

Dal presente divieto sono esentate le seguenti categorie: Forze di Polizia e veicoli in servizio di emergenza; veicoli a servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno; residenti nel tratto interessato dal provvedimento; veicoli accreditati e/o presenti nelle liste comunicate dalla società Frosinone Calcio alla Questura; veicoli dei commercianti itineranti regolarmente autorizzati; veicoli autorizzati a vario titolo dal G.O.S. per esigenze contingenti. Tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono abrogate.(comunicato stampa)