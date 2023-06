Frosinone, Museo: al via i laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni

Al via martedì 20 giugno i laboratori di didattica museale destinati a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni organizzati dal Comune di Frosinone mediante il museo archeologico comunale.“Il Museo archeologico di Frosinone, con la sede di XX settembre e quella distaccata di via Cavour, nel Palazzo comunale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – è un luogo di cultura e arricchimento a tutte le età. Con i laboratori organizzati nella sede di via XX settembre, i piccoli partecipanti potranno imparare nuove cose, divertendosi e socializzando”.“Le attività, organizzate dal Museo diretto dalla dottoressa Maria Teresa Onorati, sono pensate per coinvolgere bambine e bambini in un viaggio divertente e istruttivo insieme – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Geralico – I laboratori di didattica museale, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12, riguarderanno due tematiche. Con “Alla scoperta di Frosinone romana”, dal 20 al 23 giugno, sarà possibile conoscere i luoghi in cui abitavano e come trascorrevano le giornate i cittadini romani dell’antica Frusino: le domus con le loro caratteristiche costruttive, i giochi e gli spettacoli che si svolgevano nell’anfiteatro e gli ambienti termali destinati all’igiene e al benessere fisico. In “Scrivere come in Antico”, dal 27 al 30 giugno, scopriremo il mondo dei primi segni alfabetici che compaiono sulle ceramiche e sulle terrecotte rinvenute negli scavi archeologici urbani, passando per il millenario processo di espressione dei pensieri e delle lingue parlate dall’uomo attraverso la riproduzione sperimentale di pitture, graffiti, impressioni e incisioni”.Prenotazioni e informazioni al numero 0775/212314 o museo@comune.frosinone.it