Frosinone – Muore Alessandro Lombardi, agente della Polizia di Stato: fatale un malore

Malore fatale per il sovrintendente capo della Polizia di Stato Alessandro Lombardi, 58 anni, in servizio presso la Digos della questura di Frosinone. Un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo ed ha lasciato tutti,amici e parenti sconvolti per l’improvvisa e immatura scomparsa.

La redazione di Liritv si unisce al dolore dei familiari

