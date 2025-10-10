Frosinone motore di sviluppo delle aree rurali. La soddisfazione di Mastrangeli

Nasce a Frosinone il “Polo per lo sviluppo delle aree rurali”, frutto della collaborazione tra il Comune di Frosinone, la Regione Lazio e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a nome dell’Amministrazione e dell’intera Città di Frosinone al Presidente della Regione, Francesco Rocca, all’assessore regionale all’agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini, e al Rettore dell’Università degli studi del Lazio e del Lazio meridionale, Marco Dell’Isola – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli –L’amministrazione comunale ha impresso una spinta propulsiva affinché questa iniziativa potesse concretizzarsi, rendendo così la città protagonista di un percorso che mette in rete formazione universitaria, ricerca scientifica e tessuto produttivo. La scelta di collocare il Polo proprio a Frosinone – sede peraltro di un istituto tecnico agrario di eccellenza presso l’IIS “Angeloni” – conferma, infatti, il ruolo centrale del capoluogo come punto di riferimento per l’intero Lazio meridionale in un comparto, come quello agricolo, fondamentale per il Pil nazionale. Dagli ultimi dati diffusi dal Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’economia agraria, l’export agroalimentare italiano è in crescita, quasi di pari passo con le importazioni, con una “bilancia” agroalimentare, quindi, in miglioramento. Cresce anche il numero delle aziende agricole che effettuano investimenti di tipo innovativo. Sono tante le sfide che, oggi, il settore deve affrontare in un mercato sempre più globalizzato e sottoposto ai rischi e all’impatto negativo dei cambiamenti climatici. Diverse anche le aziende che svolgono anche un ruolo sociale, attraverso progetti di inclusione lavorativa, educazione ambientale e alimentare, servizi socio-sanitari, culturali o ricreativi. Ben si comprende, dunque, come la complessità e l’importanza di questo settore meritassero un Polo che coniugasse valorizzazione territoriale, sviluppo sostenibile e innovazione, mettendo a sistema la conoscenza e il know-how dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale e delle aziende del settore. Con questo Polo – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – costruiamo un’infrastruttura di conoscenza e innovazione che parte dal nostro territorio per dare prospettive concrete ai giovani e alle imprese. È un investimento che fa di Frosinone la città guida di un nuovo modello di sviluppo per il Paese”.

La Regione Lazio, attraverso l’assessorato all’Agricoltura guidato da Giancarlo Righini, ha messo in campo la propria visione strategica, creando le condizioni per rendere il Polo un centro di eccellenza capace di trasformare le sfide del settore primario in opportunità di crescita.

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale garantirà invece il contributo scientifico e formativo, offrendo agli studenti, ai ricercatori e alle imprese agricole un luogo in cui sperimentare e sviluppare soluzioni innovative, con un impatto diretto sul territorio.

Il Polo per lo sviluppo delle aree rurali sarà dunque un laboratorio aperto, dove istituzioni, imprese e comunità potranno lavorare insieme, rafforzando il legame tra mondo accademico e sistema produttivo, e facendo di Frosinone un modello replicabile anche a livello regionale e nazionale.