Frosinone, modifiche canone patrimoniale per esposizione pubblicitaria.

“Nell’ottica di ottimizzare il livello qualitativo del servizio offerto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 6/3/2024 – ha dichiarato l’assessore al bilancio e tributi Adriano Piacentini – il Comune di Frosinone ha apportato un’importante modifica al Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria. In particolare, è stata introdotta la possibilità, su richiesta della famiglia del defunto, di effettuare annunci di ringraziamento, anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi, che verranno effettuati esclusivamente dal Concessionario I.C.A. S.p.A. Resta di esclusiva competenza delle imprese di onoranze funebri – ha concluso l’assessore Piacentini – l’affissione degli annunci funebri”. Per maggiori informazioni sull’espletamento del servizio, gli interessati potranno contattare direttamente il concessionario I.C.A. S.p.A. al numero 0775.290574, all’indirizzo di posta elettronica ica.frosinone@icatributi.it o potranno recarsi direttamente presso l’ufficio in via Tagliamento 18, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 ed il lunedì ed il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.