Frosinone, modifiche alla viabilità per lavori

In ragione dei lavori di ripristino degli allacci affidati alla ditta incaricata da ACEA Ato 5 S.p.A., in programma in zona Via Aldo Moro nel tratto compreso tra Via Po e Via Piave, a partire dal 18 febbraio 2026 e fino al termine degli interventi, la Polizia Locale ha emanato un’ordinanza che dispone temporanee modifiche alla circolazione.

Dalle ore 7 del 18 febbraio 2026 fino alle ore 18 del 25 febbraio 2026, è prevista la chiusura della rotatoria Matusa II, uscita direzione Via Palatucci, con viabilità aperta in direzione di Viale Giuseppe Mazzini e Via Aldo Moro per i veicoli provenienti da Via Marittima; obbligo di svolta a destra direzione Via Aldo Moro per i veicoli provenienti da Viale G. Mazzini.

Dalle ore 7 del 18 febbraio 2026 alle ore 18 del 25 febbraio 2026, inoltre, è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, oltre al divieto di circolazione in Via Po, tratto compreso tra Via Adige e Via Aldo Moro.

Istituito il divieto di sosta, con rimozione su ambo i lati, in Via Aldo Moro, nel tratto compreso tra Via Po e Via Piave con orario 7 – 17 dal 18 febbraio 2026 fino al 25 febbraio 2026.

I veicoli in sosta irregolare saranno rimossi.

