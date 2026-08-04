Frosinone – Mobilità e sviluppo, Schietroma lancia l’allarme: «Serve una svolta»

FROSINONE – Un invito a cambiare passo, mettendo al centro gli interessi della città e dei cittadini. È questo il messaggio lanciato dal segretario regionale del Psi, Gian Franco Schietroma, che interviene nel dibattito politico locale affrontando alcuni dei temi più sentiti, dalla mobilità alla viabilità fino alle prospettive di sviluppo del capoluogo.

Secondo Schietroma, il confronto sul progetto del Bus Rapid Transit rappresenta uno dei nodi principali per il futuro di Frosinone. L’obiettivo, sottolinea, deve essere quello di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini, favorendo una mobilità moderna ed efficiente, senza però perdere di vista le esigenze quotidiane delle famiglie e delle attività economiche.

Nel suo intervento emerge anche la preoccupazione per il clima politico e amministrativo della città. Per Schietroma, Frosinone dispone di potenzialità importanti che, tuttavia, rischiano di rimanere inespresse senza una visione condivisa e una programmazione capace di affrontare le sfide del presente.

Il segretario socialista richiama quindi tutte le forze politiche e istituzionali a un confronto costruttivo, ribadendo che la città ha bisogno di decisioni coraggiose e di una progettualità capace di guardare al futuro.

«Frosinone merita molto di più», è il concetto che sintetizza il suo intervento: un appello a superare divisioni e contrapposizioni per concentrarsi sul rilancio del capoluogo, con infrastrutture efficienti, servizi migliori e una strategia di sviluppo che restituisca centralità alla città nel panorama regionale.