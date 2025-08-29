FROSINONE – MISS CIOCIARIA 2025 & MISS E MISTER CIOCIARIA BABY – 50ª EDIZIONE

La storica kermesse di bellezza festeggia il traguardo dei 50 anni. La finale è in programma domenica 31 agosto alle ore 21:00 in Piazza Vittorio Veneto a Frosinone, dove le finaliste e i piccoli concorrenti della categoria “Baby” si contenderanno il titolo in una serata che unirà spettacolo, moda e tradizione.

Un traguardo storico per una manifestazione nata nel 1975 grazie all’intuizione dell’indimenticato Cav. Tony De Bonis, che con la sua visione trasformò un’idea in una kermesse itinerante capace di valorizzare la bellezza, il talento e le tradizioni del territorio ciociaro. Oggi l’evento è portato avanti dai figli Donato e Giuliana De Bonis.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, tra cui Rino Barillari, affiancato dalla moglie Antonella. Madrine della serata saranno Rachele Frattali, Miss Ciociaria in carica, e Sofia Fratarcangeli, Miss Fratellanza nel Mondo.

La serata sarà condotta da Manuela Addati e Christian Vona.

Un ringraziamento speciale va a chi ha reso possibile la realizzazione dell’evento: la direttrice artistica e coreografa Vanessa Pretola, il direttore artistico responsabile della sezione Baby Angelo Picano, il coordinatore e direttore palco Geremia Di Massa. Un grazie sentito anche al Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e all’Assessore al Centro Storico Rossella Testa, che hanno fortemente voluto la finale nella città capoluogo.

COMUNICATO STAMPA

