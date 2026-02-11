Frosinone, miglioramento qualità aria: ora avanti con mobilità sostenibile e rigenerazione urbana

“I dati del rapporto di Legambiente ‘Mal’Aria di città’ confermano un fatto importante: Frosinone sta migliorando la qualità della propria aria – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli –

Un risultato, questo, che non rappresenta un punto di arrivo, ma un dato di partenza incoraggiante, che dimostra come la direzione intrapresa sia quella giusta.

Dopo anni di criticità evidenti, la città esce dalle posizioni peggiori delle classifiche nazionali. È un segnale concreto, misurabile, che premia le politiche ambientali e di mobilità messe in campo dall’Amministrazione comunale.

Siamo consapevoli – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – che le sfide non sono concluse e che i nuovi obiettivi europei al 2030 richiederanno ulteriori sforzi. Ma proprio per questo il miglioramento certificato oggi assume un valore ancora maggiore: dimostra che le scelte fatte stanno producendo effetti reali.

In questo percorso, un ruolo decisivo lo avrà il nuovo sistema di mobilità urbana, in particolare il BRT, che ne costituirà la spina dorsale.

Con il BRT, con un Trasporto Pubblico Locale più efficiente, moderno e attrattivo, le condizioni ambientali potranno migliorare ulteriormente e in maniera sensibile, riducendo il traffico privato e le emissioni in ambito cittadino.

Il dato del report di Legambiente va quindi letto come una buona base su cui costruire il futuro: un segnale positivo che rafforza la convinzione che investire su mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e qualità della vita sia la strada giusta.

L’Amministrazione – ha concluso Mastrangeli – continuerà a lavorare con responsabilità e concretezza, perché migliorare l’aria che respiriamo significa migliorare la salute, il benessere e il futuro di Frosinone”.

“I dati sulla qualità dell’aria confermano che le politiche ambientali avviate stanno producendo risultati concreti e misurabili – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’Ambiente Antonio Scaccia – Si tratta di un miglioramento che va letto con serietà e responsabilità, come una base su cui continuare a costruire, con la collaborazione e il coinvolgimento dei cittadini. Proprio per questo è fondamentale rafforzare le azioni su mobilità sostenibile, controllo delle emissioni, rigenerazione urbana e monitoraggio costante dei dati ambientali, intervenendo in modo coordinato e strutturato.

L’obiettivo è accompagnare la città in un percorso di miglioramento della qualità dell’aria, con scelte concrete e programmabili nel tempo. Continueremo a lavorare con un approccio serio, graduale e basato sull’evidenza dei dati, perché il rispetto dell’ambiente e la tutela della salute pubblica, unitamente all’innalzamento della qualità della vita, rappresentano una priorità permanente dell’azione amministrativa”.