Frosinone, mercato del giovedì: l’amministrazione valuta diverse soluzioni

L’amministrazione comunale, mediante l’assessorato allo sviluppo economico, sta valutando una serie di modifiche da apportare al mercato del giovedì che si svolge attualmente nel quartiere Selva Piana.

Lo spostamento o il cambiamento delle modalità di fruizione di un’area mercatale di vaste dimensioni qual è quella di Selva Piana, infatti, richiede un attento studio dei diversi fattori in gioco, oltre che il coinvolgimento attivo degli “attori” coinvolti, dai residenti del quartiere, agli operatori commerciali, tenendo conto delle peculiarità del luogo e delle esigenze anche in termine di sicurezza, mobilità e viabilità.L’amministrazione, dunque, sta valutando diverse soluzioni, anche effettuando sopralluoghi in diverse zone della città. Ogni ipotesi sarà poi esaminata alla presenza di tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione che vada incontro alle esigenze dei cittadini, degli utenti, degli operatori commerciali. Tra le eventualità attualmente prese in considerazione, lo spostamento dei banchi in altro quartiere, non ancora determinato, e la modifica dell’assetto dell’attuale mercato di via Selva Piana a livello di riperimetrazione degli stalli e dell’occupazione di nuove aree deputate al mercato, in prossimità degli stalli attualmente in utilizzo.

