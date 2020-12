Frosinone, mercati: aperti il settore alimentare e agricolo

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal governo, l’assessorato al commercio, coordinato da Antonio Scaccia, comunica che per quanto concerne i mercati di giovedì (Selva Piana, rione Giardino e largo Turriziani) sul territorio comunale, è prevista la vendita esclusivamente di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.All’interno delle aree di vendita, gli esercenti e i frequentatori saranno naturalmente tenuti al rispetto delle misure di salvaguardia della salute pubblica, mettendo in atto, dunque, tutte le prescrizioni relative al distanziamento oltre che igieniche.

comunicato stampa