Frosinone, mense scolastiche: tariffe senza aumenti

L’ufficio della ditta concessionaria che gestisce la mensa, All Food, in via Armando Fabi, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00 per la ricezione dei moduli.

I genitori in regola con i pagamenti saranno autorizzati a presentare l’iscrizione a mezzo mail, scrivendo a scuole.frosinone@allfoodspa.com .Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il centro cottura, negli orari di apertura al pubblico, al numero 0775/1770812. È inoltre a disposizione degli utenti il portale http://frosinonesc.ristonova.it/ per il controllo delle iscrizioni, del credito disponibile e degli accessi a mensa dell’alunno, oltre alla AppFood, scaricabile da Google Play e App Store, anche per essere aggiornati sui menu serviti e sui consigli delle dietiste.I richiedenti dovranno allegare fotocopia del documento d’identità del genitore/tutore e certificazione ISEE corrente, sulla base della normativa vigente, corredata di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per la corretta assegnazione della fascia di prezzo, rimasta invariata come da delibera di giunta comunale. In particolare, da ISEE 0 a € 2.100,00, la tariffa sarà pari a 1,97€; da € 2.100,01 a € 4.000,00, sarà invece di 2,67€. Da € 4.000,01 a € 8.000,00, sarà pari a 3,27 €, mentre da € 8.000,01 a € 12.000,00, sarà invece di 3,97€. Infine, oltre € 12.000,01 (e per non residenti) la tariffa sarà di 4,95€.Secondo le indicazioni dell’amministrazione Ottaviani, è stata confermata la riduzione del 50% della tariffa in caso di secondi e terzi figli.

La mancata presentazione della certificazione ISEE allegata al modulo di iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica, corrisponderà all’assegnazione della fascia di prezzo più alta da pagare, pari ad € 4,95.

Le mancate sottoscrizione e consegna del modulo di iscrizione attestano, infine, la volontà di non usufruire del servizio di ristorazione.

