Frosinone, medici ambulatoriali pronti allo sciopero: sanità nel caos

La sanità in provincia di Frosinone è in forte difficoltà. Il sindacato Sumai Assoprof ha dichiarato lo stato di agitazione per i medici specialisti ambulatoriali, denunciando gravi criticità organizzative all’interno dell’ASL di Frosinone.

Secondo il sindacato, la situazione è ormai insostenibile: ogni giorno vengono garantite oltre 1200 prestazioni mediche nella provincia, ma la carenza di specialisti sta mettendo a rischio la continuità del servizio. Solo nel mese di gennaio, due medici non ancora in età pensionabile si sono dimessi, aggravando ulteriormente la crisi.

Un sistema al collasso

Il sindacato evidenzia che l’ASL di Frosinone non riesce a reperire nuovi specialisti, generando un clima di caos amministrativo e organizzativo. Una situazione che, secondo Sumai Assoprof, lede i diritti dei medici specialisti ambulatoriali, costringendoli persino a ricorrere alla magistratura per farli valere.

Verso lo sciopero

Per questo motivo, il sindacato ha deciso di dichiarare lo stato di agitazione, valutando anche azioni di sciopero. L’obiettivo è tutelare sia i diritti dei lavoratori che la salute dei cittadini, garantendo un sistema sanitario efficiente e rispettoso delle norme.

L’ASL di Frosinone risponderà alle richieste del sindacato? La situazione è in evoluzione e potrebbe avere ripercussioni importanti sulla sanità locale.