Frosinone – “MECCATRONICA e TELEMETRIA nel MOTORSPORT” nuovo progetto dell’IIS Bragaglia

Sarà il tecnico campione del Mondo di Motociclismo Moto2, ANDREA SACCUCCI, il tutor del progetto di P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro) destinato agli studenti delle classi quinte – sezione Riparatori Veicoli a Motore dell’Istituto Professionale Bragaglia “IPSIA-Galilei”. Il percorso attivato permetterà agli studenti di approfondire le tematiche del “Motorsport ed analisi dati”, della “gestione elettronica motore e calibrazione” e dell’“Acquisizione Dati”, con sessioni di lavoro in pista. Andrea Saccucci, giovanissimo tecnico ciociaro, è uno dei più apprezzati telemetristi nell’ambito del motorsport e nel 2019 è stato tra gli artefici sotto il profilo tecnico della vittoria della Kalex e di Alex Marquez nel Mondiale di Motociclismo Moto2. Saccucci, oggi impegnato nel mondiale di motociclismo, ha avuto già esperienza ma il suo primo “amore” sono state le auto, ed è nelle massime competizioni automobilistiche, Formula Uno compresa, che Andrea, quando lavorava per la Magneti Marelli ha accumulato tantissima esperienza, facendosi apprezzare dall’ambiente. Una esperienza che Saccucci riversa nella sua attività professionale anche in Ciociaria, con i corsi su mappatura e telemetria che tiene con la OIP (Officine In Progress) e che ora mette a disposizione degli studenti dell’ISTITUTO PROFESSIONALE BRAGAGLIA – Ipsia Galilei, della sezione Riparatori Veicoli a Motore. “E’ un progetto che mi appassiona e che quando mi è stato proposto dal tutor scolastico Prof. Alessandro Biagi, ha trovato subito il mio interesse perché – spiega Saccucci -, misurarmi con i giovani e trasmettere loro le conoscenze e competenze del settore, nella speranza di appassionarli e preparali, è sicuramente una mission importante”. Soddisfazione per l’accordo raggiunto con l’azienda di Saccucci anche da parte del Dirigente Scolastico dell’IIS Bragaglia: “Crediamo con questo progetto di mettere a disposizione dei nostri studenti una esperienza di grande interesse formativo – sottolinea il preside Prof. Fabio Giona -, in un settore, quello del motorsport sicuramente accattivante per gli studenti e soprattutto con una professionalità, quella di Andrea Saccucci, di grande caratura anche in campo internazionale”. Il Progetto prevede anche sessioni “in pista”, nella quale gli studenti potranno testare la loro esperienza e l’applicazione dell’analisi dati e telemetria sui kart messi a disposizione dal Team Taglienti Kart.

Il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Giona

Correlati