Frosinone, maxischermi per l’ultima di campionato: l’Amministrazione al fianco dei tifosi

Il Comune di Frosinone ha disposto l’installazione di quattro maxischermi in diversi punti della città in occasione dell’ultima e decisiva partita di campionato del Frosinone Calcio, in programma venerdì 8 maggio alle ore 20:30 contro il Mantova.

Gli schermi saranno posizionati in piazza Turriziani, piazza dello Scalo, Madonna della Neve e quartiere Cavoni, con l’obiettivo di consentire la visione dell’incontro a tutti coloro che non potranno essere presenti allo stadio. I tagliandi per la gara, infatti, sono andati esauriti in meno di un’ora, a conferma dell’enorme partecipazione e dell’attaccamento della Città alla propria squadra.

L’Amministrazione comunale aveva valutato tale iniziativa già al termine della gara contro la Juve Stabia quando, alla luce dell’andamento del campionato, si è ritenuto opportuno predisporre per tempo una soluzione capace di coinvolgere l’intera comunità.

L’iniziativa, condivisa e realizzata di concerto con la società del Frosinone Calcio, nasce dalla volontà di venire incontro alle esigenze dei cittadini, garantendo un’opportunità di partecipazione diffusa e collettiva a un momento sportivo di straordinaria rilevanza per il territorio.

La scelta di dislocare i maxischermi in più quartieri risponde, inoltre, all’intento di abbracciare l’intera Città, favorendo occasioni di aggregazione e condivisione in un clima di appartenenza.

“Quella di venerdì è molto più di una partita – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – è l’attesa, la speranza, il sogno e l’orgoglio di una comunità intera che si riconosce nei colori giallazzurri e nell’impegno e nella continuità dimostrati nel corso dell’intera stagione dalla squadra, dall’allenatore e dalla società. Abbiamo voluto che nessuno si sentisse escluso, portando il Frosinone nelle piazze, nei quartieri, tra la gente, perché quella di venerdì è un’emozione da vivere insieme, minuto dopo minuto. Un ringraziamento all’intera amministrazione comunale e al personale degli uffici per il lavoro svolto, insieme alla Polizia Locale del Comandante Dino Padovani. Un ringraziamento profondo e convinto alla società e al Presidente Maurizio Stirpe per la disponibilità e la collaborazione. Venerdì la città di Frosinone si ritroverà unita, a sostenere fino in fondo una squadra che, con lavoro, sacrificio e passione, ha saputo accendere un sogno condiviso”.