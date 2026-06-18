Frosinone, maxi tamponamento nella zona industriale: coinvolti cinque veicoli

FROSINONE – Un incidente stradale che ha coinvolto cinque mezzi ha causato momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi nella zona industriale del capoluogo ciociaro.

Il sinistro si è verificato lungo via Armando Vona, nei pressi dell’area commerciale Le Sorgenti, uno dei tratti più frequentati dell’area ASI. Per cause ancora in fase di accertamento, un autoarticolato e quattro autovetture sono rimasti coinvolti in una collisione che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure a tre persone rimaste ferite nell’impatto. Secondo quanto emerso, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi, ma si è reso necessario il trasferimento per ulteriori controlli medici.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Frosinone, coordinati dal comandante Dino Padovani, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione, con ripercussioni sul traffico in tutta l’area industriale. Le attività di messa in sicurezza della carreggiata e di rimozione dei mezzi coinvolti hanno richiesto particolare attenzione per garantire il regolare ripristino della viabilità.

Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire le cause che hanno determinato il coinvolgimento dei cinque veicoli.

Foto archivio