Frosinone, Mastrangeli: “Una situazione politica complessa, verifica di maggioranza per non subire ritardi”

“Il Sindaco non può non prendere atto della complessità del quadro politico, attualmente presente, dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Chiaramente, l’unico vero interesse rimane quello di centrare gli obiettivi del programma che non può subire rallentamenti o difficoltà di sorta per mancanza di maturità di alcuni amministratori.Si impone, a questo punto, una verifica a tutto tondo, delle forze e tra le forze che sostengono la maggioranza e la mia persona, quale Sindaco, subito dopo la votazione sul bilancio, senza escludere alcuna soluzione”.

COMUNICATO STAMPA