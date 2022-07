Frosinone, Mastrangeli: solidarietà a Jalmous. Ferma condanna del vergognoso atto di cui è stata vittima

“Le minacce e gli insulti rivolti a Imane Jalmous sono inaccettabili – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – A nome dell’amministrazione e dell’intera città di Frosinone, condanno fermamente tutti i comportamenti che promuovano qualsiasi forma di violenza, fisica o verbale, ledendo così i valori su cui la nostra società è costruita, come il rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione, pilastro e garante di coesione sociale. A Imane Jalmous tutta la mia solidarietà per il vergognoso atto di cui è stata vittima. A un gesto così esecrabile non possiamo che rispondere con la consapevolezza dell’importanza del confronto e del dialogo tra sensibilità, culture e religioni diverse, nel rispetto reciproco e dei principi della democrazia”.

COMUNICATO STAMPA

