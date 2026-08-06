Frosinone – Mastrangeli rompe il silenzio: “Nessun aumento delle tasse, ecco i risultati”

FROSINONE – Una risposta netta alle critiche politiche, accompagnata da un bilancio dell’attività amministrativa e da un messaggio rivolto direttamente ai cittadini. Il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, interviene nel dibattito pubblico rivendicando i risultati raggiunti dalla sua amministrazione, con particolare attenzione alla gestione dei conti comunali, agli investimenti e alla pressione fiscale.

Nel suo intervento, il primo cittadino sottolinea come il Comune abbia proseguito il percorso di risanamento finanziario avviato negli anni scorsi, arrivando a consolidare un equilibrio di bilancio che, secondo l’amministrazione, consente di mantenere i servizi senza ricorrere ad aumenti della tassazione locale.

Tra i punti evidenziati figurano l’uscita dal piano di riequilibrio economico-finanziario, il mantenimento delle aliquote comunali e della Tari senza incrementi per il 2026, oltre alla prosecuzione di numerosi investimenti sul territorio, realizzati nel rispetto dei vincoli di rigore contabile.

Mastrangeli respinge inoltre le accuse mosse dall’opposizione, sostenendo che l’azione amministrativa sia fondata su dati concreti e non su polemiche. «Mentre molti Comuni sono costretti ad aumentare le imposte per far quadrare i bilanci – è il messaggio del sindaco – Frosinone va in controtendenza, mantenendo invariata la pressione fiscale e garantendo al tempo stesso servizi e opere pubbliche».

Il primo cittadino ribadisce infine la volontà di proseguire il mandato puntando su responsabilità amministrativa, sviluppo e qualità della vita, affermando che il futuro della città passa attraverso una gestione attenta delle risorse e investimenti capaci di sostenere la crescita senza gravare ulteriormente sulle famiglie.

L’intervento si inserisce in un clima politico sempre più acceso, con il confronto tra maggioranza e opposizione destinato a proseguire nei prossimi mesi sui temi della gestione finanziaria, dei servizi e delle prospettive di sviluppo della città.