Frosinone, Mastrangeli: “Protocollo prevenzione antimafia per legalità e sviluppo”

Firmato, martedì scorso, nella sede del Palazzo del Governo, il protocollo di prevenzione amministrativa antimafia nei settori turistico-alberghiero e della ristorazione. Il documento è stato sottoscritto dal Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori con i rappresentanti di diversi comuni, tra cui il capoluogo, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e del Direttore del Centro Operativo di Roma della Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Per il Comune di Frosinone, su delega del Sindaco Riccardo Mastrangeli, era presente l’assessore allo sviluppo economico Mario Grieco.

“La sinergia istituzionale è fondamentale anche in tema di prevenzione amministrativa antimafia. Il Comune di Frosinone ha, dunque, aderito con convinzione a uno strumento di contrasto a ogni tentativo di minare il tessuto sano dei settori turistico-alberghiero e della ristorazione. Un ringraziamento doveroso – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – va rivolto al signor Prefetto dr. Ernesto Liguori, ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, al Direttore del Centro Operativo di Roma della Direzione Investigativa Antimafia e a tutte le istituzioni coinvolte. Il protocollo siglato costituisce un atto fondamentale nel segno della legalità e della tutela del nostro comparto economico, a garanzia di uno sviluppo sano e sostenibile per la nostra comunità”.

“Gli operatori dei settori turistico, alberghiero e della ristorazione che, ogni giorno, operano in modo sano e trasparente – ha dichiarato l’assessore Grieco – potranno contare su uno strumento in più di prevenzione e contrasto contro l’illegalità, a beneficio di un tessuto produttivo sicuro, competitivo e libero da condizionamenti illeciti, per continuare a offrire ai cittadini e ai visitatori servizi di qualità”.