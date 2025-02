Frosinone, Mastrangeli: “Paese unito nel ricordo, antidoto all’odio”

Il Giorno del Ricordo è un monito, un abbraccio collettivo della nostra Nazione verso chi ha sofferto l’orrore della violenza e dell’esilio. È il momento in cui, insieme, ci stringiamo nel ricordo di migliaia di vite spezzate, di famiglie strappate alla loro terra, di un dolore che per troppo tempo è rimasto nell’ombra.

Oggi – ha sottolineato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – dobbiamo essere uniti nel condannare ogni forma di odio, discriminazione e ingiustizia. Questa giornata, al pari del Giorno della Memoria, è un pilastro per riaffermare i valori della pace, della democrazia e del dialogo.

I massacri delle Foibe e il drammatico esodo giuliano-dalmata sono ferite profonde della nostra storia, che per troppo tempo non hanno trovato il giusto riconoscimento. È nostro dovere morale custodire e tramandare la memoria di quel sacrificio, affinché non sia mai dimenticato, soprattutto in un periodo storico, come quello presente, segnato ancora, purtroppo, dalla guerra, con il suo carico di violenza e sofferenze inflitte a uomini, donne, bambini”.

