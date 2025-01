Frosinone, Mastrangeli: “La Memoria, un dovere morale di tutti”

“A distanza di 25 anni da quella legge che ha istituito il Giorno della Memoria, dedicato al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, è oggi ancora più urgente e importante ricordare e far ricordare a tutti il sacrificio di milioni di vittime innocenti. In un periodo storico, oltretutto, segnato ancora, purtroppo, dalla presenza di conflitti, con il loro carico di violenza e sofferenze inflitte a uomini, donne, bambini – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La memoria è un fondamento della coesione sociale e della nostra società costruita sui principi della Costituzione, basata sui principi di uguaglianza, di libertà, di dignità umana, con il riconoscimento, pieno e inalienabile, dei diritti universali di ognuno, contro la barbarie dell’arbitrio, della violenza, della sopraffazione. Come la storia ci insegna, può crearsi un solco irrimediabile tra le persone, specie se alimentato da una delirante ideologia carica di violenza e di ingiustizia. Ciò è potuto accadere, meno di un secolo fa, nella nostra casa comune, in Europa, con l’immane tragedia collettiva costituita dalla persecuzione e dall’Olocausto del popolo ebraico. Durante questa pagina buia della nostra storia, ogni tratto distintivo della civiltà, della pacifica convivenza, del rispetto dell’umanità è stato oscurato, lasciando spazio solo al linguaggio della guerra e dell’odio. Questa cieca follia ha permesso che uomini, donne, bambini, anziani fossero privati della libertà, della dignità, dei propri legami familiari, della vita stessa. Ricordare quanto accaduto e commemorare le vittime della Shoah è un dovere morale che tutti noi dobbiamo custodire e tramandare, specie tra le giovani generazioni”.

