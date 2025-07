Frosinone, Mastrangeli: “Grazie a Mons. Spreafico. Benvenuto a Mons. Marcianò”

“’Ho cercato di impegnarmi per il bene di questa terra. Ho voluto bene alla Ciociaria…’: cito le parole pronunciate da S.E. Mons. Ambrogio Spreafico nel salutare le nostre comunità per sottolineare come l’emozione che traspare nel congedo del presule dalla Ciociaria sia lo stesso sentimento con cui le nostre comunità Lo salutano, con immensa gratitudine – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Personalmente, tra le tante qualità che ho avuto modo di conoscere durante il ministero di mons. Spreafico, vorrei ricordare la Sua vastissima cultura e la Sua capacità di ascolto e di costruire ponti tra sensibilità diverse. Come non ricordare, poi, l’attenzione da Lui sempre testimoniata nei confronti dei temi ambientali, in particolare riferimento al contesto del capoluogo, affinché cittadini e istituzioni adottino una strategia comune e partecipata, a partire da una riflessione sulle conseguenze dei nostri comportamenti sulla qualità dell’aria e dell’ecosistema. Solo avendo cura della ‘casa comune’, ovvero del nostro pianeta, e tenendo a mente la connessione tra crisi ecologica e giustizia sociale, possiamo accogliere in noi quell’appello alla responsabilità contenuto nell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’. Rivolgo un caloroso benvenuto – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – a nome della comunità intera, a S. E. Monsignor Santo Marcianò, nuovo Pastore della nostra Diocesi. La Sua lunga e luminosa esperienza pastorale, unita a un profilo umano e culturale di altissimo valore, rappresentano un dono prezioso per il nostro territorio. La Sua guida, la Sua parola e la Sua sensibilità saranno un punto di riferimento per tutti i fedeli e per l’intera cittadinanza, in un tempo in cui il valore della coesione, del dialogo e della speranza è più che mai necessario”.

