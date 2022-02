Frosinone, Mastrangeli: evitato il caro-bollette al Comune

“Le famiglie e le imprese, già messe duramente alla prova da due anni contrassegnati dall’emergenza sanitaria, sono chiamate, oggi, ad affrontare le difficoltà generate dall’aumento dei prezzi e dal caro-bollette – ha dichiarato l’assessore al bilancio e alle finanze del Comune di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Il tessuto produttivo e sociale del Paese deve essere tutelato, specie in un momento storico come quello attuale, nel quale è necessario porre basi solide per garantire la ripresa economica secondo le linee di uno sviluppo sostenibile e duraturo, anche grazie ai fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda la realtà territoriale del Comune di Frosinone – ha aggiunto Mastrangeli – l’amministrazione Ottaviani è riuscita a evitare ogni aumento tariffario per i servizi erogati alla cittadinanza, garantendo, dall’altra parte, il rispetto degli equilibri di bilancio, continuando a investire sulle opere pubbliche, sulla cultura, sull’urbanistica e nei servizi sociali. Nonostante l’oneroso piano di rientro dal debito, il Comune ha sempre tenuto conto della necessità di mantenere alto il livello qualitativo dei servizi erogati alla cittadinanza, venendo incontro alle esigenze delle famiglie, dei contribuenti, delle imprese”.

COMUNICATO STAMPA