Frosinone, Mastrangeli: “Dalla formazione sul territorio il futuro dei giovani”. Le opportunità del Meccatronico

“Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato al centro storico di Rossella Testa in sinergia con il consigliere delegato all’università Giovanni Bortone – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – ha da tempo instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, suggellato anche dalla firma di un protocollo d’intesa con il Rettore prof. Marco Dell’Isola, per la realizzazione di progetti congiunti di diffusione della conoscenza, potenziamento dell’offerta didattica e rinnovamento e rilancio del polo didattico di Frosinone. A questo proposito, va sottolineato inoltre il fatto che con il supporto del Comune, il polo di Frosinone è diventato anche sede dell’Istituto Tecnologico Meccatronico del Lazio, scuola di eccellenza di cui l’ateneo è socio fondatore, che forma tecnici altamente specializzati, le cui competenze sono strettamente correlate ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese. Il Meccatronico – ha proseguito Mastrangeli – permette, concretamente, l’incontro tra domanda e offerta, formando adeguatamente i giovani, nell’interesse della loro crescita professionale ed occupazionale, favorendo inoltre la modernizzazione e lo sviluppo della competitività delle imprese del territorio. Fino all’11 ottobre, i giovani che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore da non più di 7 anni possono iscriversi ai corsi, la cui offerta, quest’anno, è stata ulteriormente ampliata e comprenderà anche la mobilità europea tramite Erasmus. La frequentazione del biennio dell’Its meccatronico del Lazio permette di diventare specialista per la transizione digitale dell’industria manifatturiera o dell’industria chimico-farmaceutica, due dei settori trainanti del nostro territorio. Appena usciti dall’ITS Meccatronico, i ragazzi troveranno occupazione passando dalla porta principale: dal monitoraggio 2020 Indire/Miur emerge infatti che l’80% dei diplomati ha trovato lavoro entro un anno; il 90% nell’area coerente con il proprio percorso. Il Meccatronico vanta un placement 100%. Il diploma conseguito all’ITS determina anche l’acquisizione di crediti formativi universitari, utili nel caso si vogliano, invece, proseguire gli studi. L’ITS Meccatronico offre opportunità di natura formativa, occupazionale, economica e sociale – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – e la visione di cui la fondazione presieduta da Maurizio Stirpe è portatrice è particolarmente importante in un territorio come il nostro. Sono convinto che lo sviluppo e la crescita del capoluogo, e non solo, passino necessariamente dalla sinergia virtuosa tra istituzioni, associazioni, tessuto produttivo e imprenditoriale che, insieme, devono lavorare per dotare i nostri giovani degli strumenti più adeguati per costruire, qui, il proprio futuro”.

COMUNICATO STAMPA