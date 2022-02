Frosinone, Mastrangeli: avanti con la trasformazione dello Scalo e della ex Permaflex

“Con l’accordo di programma per la realizzazione della grande struttura di vendita nell’ambito dell’intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’area e del relativo complesso immobiliare ex Permaflex, l’amministrazione Ottaviani aggiunge un ulteriore tassello alla trasformazione e allo sviluppo del territorio comunale, dalle ricadute, economiche e sociali, su tutta la regione – ha dichiarato l’assessore al bilancio e alle finanze del Comune di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L’opera, infatti, non solo darà lavoro a centinaia di addetti, sia nel comparto interno che nell’indotto, ma grazie all’accordo di convenzione sottoscritto tra municipio e privato, comporterà un innalzamento qualitativo degli standard urbanistici dell’area interessata e dello Scalo.

Qui sarà infatti a breve inaugurato il parcheggio ex Frasca, con circa 200 posti auto. La società sta effettuando a proprio carico – per un investimento pari a circa 1 milione e 600.000 euro – gli interventi previsti per la realizzazione dell’infrastruttura, con annessa area di scambio tra gli autoveicoli, il trasporto pubblico locale e quello extraurbano, a uso di pendolari e viaggiatori, collegata tramite un ponte pedonale che attraverserà i binari. Alla fine dei lavori, il parcheggio diventerà interamente di proprietà dell’amministrazione comunale, con relativi introiti, proprio nel quadro degli interventi collaterali rispetto alla riqualificazione dell’ex Permaflex, dove sorgerà il nuovo parco tematico e commerciale, posto a distanza di poche centinaia di metri dallo stesso parcheggio”. Il nuovo parcheggio sarà dotato di un percorso tattile per persone non vedenti, per guidare gli utenti all’interno della stazione. Previsti anche l’impianto di illuminazione a led e una modalità di subirrigazione del verde, a sistema avanzato, in grado di integrare al meglio ambiente e tecnologia, tramite l’utilizzo di ali gocciolanti interrate. Particolare attenzione sarà riservata anche all’arredo urbano.

COMUNICATO STAMPA