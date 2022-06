Frosinone – Mastrangeli 480 voti più delle liste, Marzi appena 4

Dallo spoglio effettuato nella prima tornata elettorale di domenica 12 giugno, dai dati ufficiali è emerso come il candidato a sindaco per la città Riccardo Mastrangeli (49, 26% delle preferenze) abbia ottenuto 11.856 voti; le 7 liste a suo sostegno hanno totalizzato 11.376 voti. Riccardo Mastrangeli ha, dunque, ottenuto 480 voti in più dei partiti e delle civiche schierate, mentre il candidato a sindaco del Pd ha ottenuto soltanto 4 voti in più rispetto a quelli di coalizione. Ciò, dunque, a dimostrazione di come i cittadini di Frosinone abbiano chiaramente espresso la propria opinione in merito a chi sarà il futuro sindaco del capoluogo ciociaro, a partire dal 26 giugno.

COMUNICATO STAMPA

