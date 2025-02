Frosinone, Marzi: “Nessun tradimento del mandato elettorale”

“Nessun tradimento del mandato degli elettori”. Così Domenico Marzi, due volte Sindaco di Frosinone dal 1998 al 2007 e candidato del centro-sinistra nel 2022, ha risposto alle critiche dopo l’incontro tra il Sindaco Riccardo Mastrangeli e la lista civica che porta il suo nome.

L’incontro e l’accordo politico

Nei giorni scorsi, la lista Marzi – composta anche da Alessandra Mandarelli, Carlo Gagliardi, Armando Papetti – ha incontrato il Sindaco Mastrangeli, impegnandosi a non firmare né dimissioni di massa né mozioni di sfiducia, garantendo così la continuità della consiliatura. Un accordo che ha messo in sicurezza l’approvazione del bilancio, nonostante l’annunciata astensione della lista Marzi, che manterrà comunque il numero legale.

Critiche politiche e reazioni

L’intesa ha suscitato un acceso dibattito politico. Forza Italia e il Partito Democratico hanno espresso forti critiche, mentre anche i socialisti hanno manifestato dissenso. Sullo sfondo, si delinea uno scenario politico complesso, con un equilibrio delicato tra le forze in campo.

Marzi: “Interrompere la consiliatura sarebbe dannoso”

Marzi ha difeso la scelta, sottolineando che chi spinge per l’interruzione della consiliatura non considera le gravi conseguenze che ne deriverebbero, in particolare per i fondi e i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). “I finanziamenti si perderebbero, i lavori in corso subirebbero uno stop e il Comune di Frosinone rischierebbe di entrare nella lista nera per i fondi europei. A pagarne il prezzo sarebbero i cittadini di Frosinone” ha dichiarato l’ex Sindaco.

Uno scenario politico in evoluzione

Il confronto politico è solo all’inizio. La piattaforma programmatica su cui la lista Marzi ha deciso di confrontarsi con l’amministrazione Mastrangeli potrebbe ridefinire gli equilibri in Consiglio Comunale, influenzando le decisioni sui principali temi amministrativi.

Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa vicenda, per fornire aggiornamenti e approfondimenti sulle dinamiche politiche di Frosinone.