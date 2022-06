Frosinone, Marzi: “Grazie ai tantissmi cittadini e alle liste civiche”

“Voglio rivolgere un caloroso ringraziamento ai tantissimi cittadini che hanno premiato la nostra proposta. È stata una bellissima esperienza, che mi ha messo in contatto con tanti giovani interessati all’amministrazione della città. Dobbiamo puntare su di loro per costruire tempestivamente una ipotesi nuova. Le grandi difficoltà di questa tornata elettorale erano ben conosciute, per questo ritengo che il percorso sia stato assolutamente proficuo. Grazie a chi ci ha sostenuto e a chi ha speso straordinarie energie credendo nel nostro progetto”.

Così in una nota Domenico Marzi.

“Approfitto per rinnovare gli auguri di buon lavoro a Riccardo Mastrangeli, Frosinone ha bisogno di uno scatto decisivo. Faremo una opposizione costruttiva laddove dovesse palesarsi una amministrazione operativa e non conflittuale, a difesa degli interessi di tutti i cittadini. Da una prima analisi, il mio accorato invito ad avere più attenzione e maggiore sensibilità nei confronti degli abitanti dal centro storico, oltre che di tutti i quadranti di Frosinone. È necessario lavorare per una città con meno traffico e più tutela degli spazi verdi, che sia attenta all’ambiente e al sociale, che si occupi dei giovani dando loro possibilità di costruire il futuro nella nostra città. L’auspicio è che Frosinone colga davvero le straordinarie opportunità di questa fase, per crescere ed essere protagonista”.

COMUNICATO STAMPA