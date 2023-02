Frosinone – Martufi: inserimento disoccupati, due nuovi strumenti per i centri dell’impiego

“Facilitare il reinserimento lavorativo dei disoccupati presi in carico dal Programma GOL analizzando la domanda di lavoro delle imprese, i fabbisogni professionali e il gap di competenze – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine consulente lavoro Frosinone – Adesso, con Labour Market Intelligence (LMI) e Skill Gap Analysis (SGA), sarà possibile. I due nuovi strumenti sono messi a disposizione dei centri dell’impiego dall’Anpal, che ne ha annunciato il rilascio lo scorso 6 febbraio tramite una notizia pubblicata sul portale. In particolare, LMI è un cruscotto interattivo che consente di esaminare i fabbisogni del mercato lavorativo, approfondire le competenze richieste dalle imprese e conoscere i sistemi locali del lavoro, favorendo l’accompagnamento alla professione e l’incontro domanda-offerta. A tale scopo, si avvale del Sistema informativo statistico delle comunicazioni obbligatorie (Sisco) e dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Inapp). Tre le sezioni in cui è strutturato: Domanda di lavoro, Atlante del Lavoro, Job-to-job transitions. L’SGA, invece, attraverso la compilazione di un questionario da parte degli utenti, consente un’analisi basata sulla stima del divario tra le competenze di chi accede ai servizi di orientamento specialistico e quelle richieste per ricoprire uno o più unità professionali. Obiettivo, avviare interventi formativi personalizzati, che agevolino l’incontro domanda-offerta di lavoro. Ma l’Anpal specifica che mentre il Labour Market Intelligence è già fruibile liberamente, per utilizzare la Skill Gap Analysis serve che l’ente locale manifesti all’Agenzia l’intenzione di aderirvi. Ulteriori informazioni sugli strumenti nella nota operativa Anpal”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati