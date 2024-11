Frosinone – Martufello, sabato lo spettacolo al teatro Vittoria

Tutto pronto per Maurizio Martufello a Frosinone. L’artista si esibirà sabato 30 novembre al teatro comunale Vittoria con lo spettacolo “Il burino gentiluomo”; inizio ore 21. Martufello porterà in scena la maturità di un personaggio che ha ottenuto il successo della grande platea televisiva e la simpatia di tutte le piazze ed i teatri d’Italia, con la sua maniera semplice e diretta, da amico che racconta storie piacevoli, che fanno ridere e divertono. Oggi, però, Martufello fa un passo avanti. I testi che affronta e propone sono sempre leggeri e divertenti, ma hanno anche la sostanza per essere brillanti testimonianze del tempo, del costume e del malcostume di questa nostra epoca. Senza con ciò voler certo diventare “intellettuale”, ma restando sempre “uno di noi”, che non le manda a dire ma le dice tutte senza peli sulla lingua. Un lungo monologare fatto di tante storie, di tantissime battute, che si rinnova e sorprende continuamente. L’evento è organizzato dalla Palor Eventi ed è patrocinato dagli assessorati al centro storico (Rossella Testa) e alla cultura (Simona Geralico). Biglietti in vendita su ciaotickets.com o in teatro il giorno dello spettacolo.

