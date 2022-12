Frosinone, martedì a teatro con Giampiero Ingrassia e il Doctor Faust

Martedì 13 dicembre alle 21, con lo spettacolo dal titolo “Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza”, tornerà l’appuntamento con la stagione teatrale 2022-2023 al teatro comunale Nestor.Nato dalla collaborazione tra il Comune di Frosinone e ATCL (circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio), con il contributo della Banca Popolare del Frusinate, il cartellone proporrà, martedì, la pièce scritta e diretta da Stefano Reali, interpretata da Giampiero Ingrassia, Emy Bergamo e Mimmo Ruggiero. In questo spettacolo musicale brillante ed innovativo, Giampiero Ingrassia affronta la sfida di interpretare sia Faust che Mefistofele, dando un’ulteriore conferma delle sue capacità sceniche. Nella riscrittura del mito marlowiano si dà spazio alla storia d’amore tra Faust e Margherita. Il testo, ora brillante, ora tragico, ora comico, ora farsesco, è una riflessione sulla caducità dell’essere umano e sull’impossibilità di accettare l’indifferenza a cui il dominio digitale sembra confinarci, un mondo in cui la rinuncia al tatto, al rischio, alle sensazioni, e in definitiva al contatto fisico, è diventato una prigione.“Dopo la ‘prima’ con lo spettacolo, applauditissimo, del mattatore Teo Teocoli, il programma della stagione teatrale di prosa prevede altri nove appuntamenti con alcuni dei protagonisti più celebri e apprezzati dell’arte scenica nazionale, che condurranno gli spettatori in un viaggio emozionante alla scoperta di testi ormai annoverati tra i classici del patrimonio teatrale, di pièces che faranno il battere il cuore al ritmo di musica, o che faranno ridere e sorridere – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Anche ‘Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza’ coinvolgerà, divertirà e farà riflettere il pubblico del teatro comunale, grazie a un cast di altissima caratura e alla regia di Stefano Reali, regista, compositore, sceneggiatore e commediografo di successo, vera e propria eccellenza del nostro territorio”.Per informazioni sulla stagione teatrale, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: francesca.martino@comune.frosinone.it , 0775/2656642 e 329/3605704. I biglietti si possono acquistare presso il teatro comunale Nestor ( info@multisalanestor.it , 348/7749362) e su ticketone.it