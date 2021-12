Frosinone, manutenzioni per scuole e impianti sportivi

L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo nell’attuazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti i plessi scolastici del territorio. Attualmente, gli operai, supervisionati dall’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni, coordinato da Angelo Retrosi, hanno provveduto al ripristino, per una migliore funzionalità, delle grondaie della scuola dell’infanzia “Calvosa” e ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del plesso scolastico Campo Coni. Nel campo di atletica adiacente, invece, si è dato inizio alla sostituzione integrale del sistema di illuminazione, con l’installazione di 12 nuove lampade di ultima generazione, a risparmio energetico. È stato, infine, effettuato il sopralluogo tecnico presso la scuola di Madonna della neve, in via Barbagallo, per la risoluzione di criticità legate alle infiltrazioni di acqua. Questa prima tranche di interventi di ripristino e messa in sicurezza potrà contare sulle risorse provenienti dall’ufficio urbanistica. L’amministrazione Ottaviani sta proseguendo, infatti, nella riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale, su cui sono stati investiti, nel corso degli ultimi anni, oltre due milioni di euro tra manutenzioni ordinarie ed interventi di natura straordinaria, sia sotto il profilo del consolidamento statico che della sicurezza generale. Le risorse finanziarie che il Comune di Frosinone riesce a reperire, anche attraverso gli oneri concessori e gli altri introiti generati dalle attività amministrative dell’ufficio urbanistica, vengono, infatti, reimpiegate prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un’attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di interesse collettivo.

COMUNICATO STAMPA