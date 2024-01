Frosinone, manutenzione stradale straordinaria: lavori in corso allo Scalo

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tutta la città realizzati dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato ai lavori pubblici coordinato da Angelo Retrosi. In questi giorni, in particolare, si stanno effettuando le operazioni di rifacimento del manto stradale e bitumatura nella zona dello Scalo, oltre ai lavori di riqualificazione del sottopasso di via Vivaldi.“I lavori di manutenzione stradale straordinaria – ha dichiarato l’assessore Retrosi – stanno coinvolgendo, in questi giorni, via don Minzoni, nel tratto dall’incrocio con via Puccini fino al sagrato della chiesa Sacra famiglia; un tratto di via Mascagni, adiacente a via don Minzoni, fino all’ingresso dell’ex asilo Pinocchio, fronte ufficio postale; via della Pietra rotonda, nella zona di via Selva dei muli/autostrada. Per quanto riguarda, invece, il sottopasso ferroviario di via Vivaldi – ha proseguito l’assessore Retrosi – è prevista la riqualificazione della struttura, con l’ammodernamento delle facciate e dei soffitti. Verranno recuperate le aree ammalorate, verrà effettuata la pulizia delle pareti con verniciatura finale, procedendo in modo analogo a quanto fatto nel caso del tunnel di via San Gerardo. Infine – ha concluso l’assessore Retrosi – nell’area sono previsti interventi relativi all’apposizione di segnaletica specifica, in collaborazione con l’assessorato alla viabilità di Maria Rosaria Rotondi, per regolamentare al meglio la sosta, specie quella breve, mentre Leganet sta studiando la fattibilità di includere anche il tratto di via don Minzoni in zona 30, per ottimizzare i flussi di circolazione ordinaria in presenza della pista ciclabile”.

COMUNICATO STAMPA