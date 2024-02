Frosinone, manutenzione notturna del sottopasso via Vivaldi

Completate le operazioni di riqualificazione delle pareti laterali, gli uffici comunali alla manutenzione coordinati dall’assessore Angelo Retrosi comunicano che il sottopasso ferroviario di via Vivaldi sarà oggetto anche della manutenzione della copertura del soffitto.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il sottopasso sarà chiuso dalle ore 23 di oggi,venerdì 2 febbraio, alle 6 di sabato 3 febbraio; dalle 23 di sabato 3 febbraio alle 6 di domenica 4 febbraio; dalle 23 di domenica 4 febbraio fino alle 6 di lunedì 5 febbraio. Sarà posizionata la segnaletica apposita per segnalare i percorsi alternativi disponibili per il traffico leggero e quello pesante.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del sottopasso ferroviario di via Vivaldi rientra negli interventi programmati e portati avanti dall’amministrazione mediante il settore manutenzioni.

COMUNICATO STAMPA