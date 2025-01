Frosinone, manutenzione in corso sui marciapiedi di viale Michelangelo

Iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi di viale Michelangelo, come da cronoprogramma dell’amministrazione Mastrangeli, mediante fondi comunali. A seguito del sopralluogo effettuato e della pulizia programmata sulle aree interessate, nei giorni scorsi era stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta incaricata. Sono quindi entrati in azione i mezzi meccanici per demolire le parti previste dal progetto, da via Valle Fioretta in direzione del Conservatorio “Refice”.

“Questo intervento è parte di un piano più ampio che punta a migliorare decoro e sicurezza nella nostra città, a favore di un deciso miglioramento sotto il profilo della mobilità e della fruibilità delle aree, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Il decoro e la manutenzione degli spazi pubblici sono una priorità per l’amministrazione, perché rappresentano la base per una città più vivibile e funzionale”. “La riqualificazione dei marciapiedi esistenti prevede una nuova bitumatura, con la sistemazione dei cigli e dei chiusini, oltre alla riparazione delle pareti perimetrali. Questo intervento è stato studiato per garantire maggiore sicurezza e decoro urbano ai cittadini. Il decoro, infatti, non è solo una questione estetica, ma un elemento fondamentale per il benessere della comunità”, ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Angelo Retrosi.