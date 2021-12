Frosinone, manutenzione ai Piloni prima della riqualificazione

Gli operai specializzati, così come disposto dal Comune di Frosinone, hanno provveduto questa mattina ad eseguire le operazioni di bonifica, taglio erba, raccolta e smaltimento materiali all’interno dei Piloni di via de Gasperi. L’intervento, coordinato dall’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni di Angelo Retrosi, ha incluso la pulizia dell’area, con la raccolta di oggetti di plastica, ferro, alluminio, vetro e persino pneumatici, immessi dagli operai nel corretto ciclo di differenziazione e smaltimento. L’area è stata liberata dalla vegetazione ed è stata ripristinata la copertura delle transenne.

È, questo, l’ultimo intervento di bonifica previsto prima dell’attivazione dei lavori di riqualificazione dell’intero sito, a seguito del progetto definitivo approvato dalla giunta Ottaviani, rispetto al quale è atteso, nei prossimi giorni, l’autorizzazione finale da parte della Sovrintendenza. Il cronoprogramma, disegnato per l’appalto dei lavori e il restyling completo dell’area, risulta totalmente in linea con il timing, che prevede l’apertura del cantiere entro il prossimo mese di marzo, con l’attivazione del nuovo assetto architettonico, in grado di ripercorrere le tappe storiche e identitarie dei Piloni, in chiave moderna e contemporanea.

COMUNICATO STAMPA