Frosinone – Maltrattamenti in famiglia: giovane 23enne allontanato dalla casa familiare

I Carabinieri della Stazione di Frosinone hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un giovane di Frosinone il quale è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. I militari sono riusciti ad accertare come il 23enne, a causa di frenetica necessità di denaro per acquistare sostanza stupefacente, ha costretto il suo intero nucleo familiare a vivere in un perdurante stato di ansia e agitazione tale da costringerli a sporgere denuncia.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

