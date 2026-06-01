Frosinone, maggioranza sul filo del rasoio: la corsa alla presidenza del Consiglio riapre tutti i giochi

La politica cittadina torna a vivere giorni di forte tensione. Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri, la maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli si trova davanti a un passaggio delicato che potrebbe ridefinire gli equilibri interni dell’amministrazione.

L’elezione del nuovo presidente dell’aula, infatti, non rappresenta soltanto una formalità istituzionale, ma si trasforma in un vero e proprio banco di prova per verificare la tenuta della coalizione. Con numeri considerati sempre più fragili e una maggioranza che può contare su margini ridotti, ogni voto assume un peso determinante.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la successione figurano quelli di Gianpiero Fabrizi, primo dei non eletti della lista Ottaviani, e dell’attuale vicepresidente del Consiglio Marco Ferrara. Due profili diversi che riflettono anche le differenti sensibilità politiche presenti all’interno della maggioranza.

La situazione appare particolarmente complessa dopo le recenti frizioni che hanno coinvolto alcuni consiglieri, alimentando un clima di incertezza che rende difficile qualsiasi previsione. Proprio per questo la scelta del nuovo presidente potrebbe diventare il momento decisivo per misurare la capacità del centrodestra di ricompattarsi attorno a una linea comune.

Sul tavolo resta anche l’ipotesi di allargamenti o nuovi accordi politici. Alcuni esponenti civici e moderati potrebbero assumere un ruolo centrale nelle trattative, contribuendo a garantire quella stabilità che oggi appare meno solida rispetto all’inizio della consiliatura.

L’appuntamento chiave sarà la seduta convocata per l’approvazione del rendiconto di gestione 2025. Solo successivamente il Consiglio comunale potrebbe essere chiamato a eleggere il nuovo presidente. Un passaggio che, oltre all’aspetto istituzionale, avrà inevitabili riflessi politici sul futuro dell’amministrazione Mastrangeli.

Per il momento nessuno scenario può essere escluso. La sensazione, nei corridoi di Palazzo Munari, è che la partita sia ancora tutta aperta e che il prossimo voto possa rappresentare molto più di una semplice sostituzione: una verifica politica destinata a segnare il futuro della maggioranza.