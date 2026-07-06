Frosinone, maggioranza nel caos: scintille in Consiglio

Clima sempre più teso nell’aula del Consiglio comunale di Frosinone, dove la maggioranza mostra crepe sempre più evidenti. Durante la seduta dedicata all’elezione del presidente del Consiglio, il confronto tra i consiglieri Francesca Chiappini e Andrea Turriziani si è trasformato in un acceso botta e risposta, facendo emergere tutte le difficoltà di una coalizione ancora alla ricerca di un equilibrio politico.

Le tensioni, esplose durante una sospensione dei lavori, hanno riportato al centro il tema degli assetti interni e dei rapporti tra le diverse anime della maggioranza. Sul tavolo non c’è soltanto la scelta del nuovo presidente del Consiglio comunale, ma anche il delicato equilibrio tra deleghe, rappresentanza e peso politico dei singoli gruppi.

Il mancato accordo ha finito per rallentare ancora una volta l’elezione del presidente, mentre aumentano le distanze tra le forze che sostengono il sindaco. Intanto, anche dall’opposizione non sembrano arrivare aperture per una soluzione condivisa, rendendo il quadro ancora più complesso.

La vicenda conferma come il percorso amministrativo del Comune stia attraversando una fase particolarmente delicata, con una maggioranza chiamata a ricompattarsi per evitare ulteriori fratture e garantire stabilità all’azione di governo. I prossimi passaggi in aula saranno decisivi per capire se prevarrà la mediazione oppure se lo scontro politico continuerà ad alimentare una crisi destinata a lasciare il segno.