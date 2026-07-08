Frosinone, maggioranza nel caos: Renzi rompe il silenzio e chiede un vertice

Il clima politico a Palazzo Munari si fa sempre più teso. Dopo le ultime votazioni in Consiglio comunale, arrivano parole destinate a riaccendere il dibattito all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli.

A lanciare il segnale è il consigliere comunale della Lista per Frosinone, Corrado Renzi, che chiede al primo cittadino di convocare al più presto una riunione di maggioranza per fare chiarezza. Secondo Renzi, è arrivato il momento di mettere fine a quello che definisce il “gioco delle tre carte”, dopo che nelle recenti votazioni sarebbero emersi ancora una volta i cosiddetti “franchi tiratori”.

L’obiettivo, sottolinea il consigliere, è verificare se esistano ancora i numeri e la volontà politica per procedere in modo compatto, evitando ambiguità e divisioni interne che rischiano di compromettere l’azione amministrativa.

Le tensioni riguardano in particolare l’elezione del presidente del Consiglio comunale, dove le due votazioni hanno evidenziato una maggioranza tutt’altro che granitica. Il mancato raggiungimento di un’intesa ha alimentato interrogativi sulla tenuta della coalizione e sulla presenza di dissensi interni.

Nel frattempo continuano le trattative tra i gruppi politici per individuare una soluzione condivisa. La partita resta aperta e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il centrodestra riuscirà a ritrovare compattezza oppure se le crepe emerse nelle ultime sedute continueranno ad allargarsi.

La richiesta di un confronto politico diretto rappresenta ora un passaggio cruciale: la maggioranza è chiamata a dimostrare di avere ancora una direzione comune oppure a fare i conti con una crisi politica che, giorno dopo giorno, appare sempre più evidente.