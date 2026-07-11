Frosinone – Maggioranza nel caos, Mastrangeli al bivio

Il centrodestra di Frosinone è chiamato a un passaggio politico decisivo. La riunione di maggioranza in programma nei prossimi giorni si preannuncia come un momento cruciale per il futuro dell’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli, alle prese con una coalizione sempre più frammentata e con equilibri interni da ricostruire.

Sul tavolo c’è innanzitutto la questione della presidenza del Consiglio comunale, rimasta vacante dopo le dimissioni di Massimiliano Tagliaferri. Una scelta che dovrà garantire una maggioranza solida e capace di affrontare i prossimi appuntamenti amministrativi, a partire dall’approvazione degli equilibri di bilancio e delle delibere urbanistiche previste entro il mese di luglio.

Nelle ultime settimane sono aumentate le pressioni da parte dei partiti e dei gruppi consiliari, ciascuno intenzionato a far valere il proprio peso politico. Tra le ipotesi in campo circolano diversi nomi per la presidenza dell’Aula e non mancano le trattative, i confronti e i retroscena che stanno animando il dibattito interno alla coalizione.

Il sindaco è ora chiamato a trovare una sintesi che possa ricompattare la maggioranza ed evitare ulteriori tensioni. Un’intesa condivisa permetterebbe di affrontare con maggiore serenità le prossime scadenze amministrative, mentre un mancato accordo rischierebbe di aprire una nuova fase di instabilità politica.

Le prossime ore saranno quindi decisive per comprendere se la coalizione riuscirà a ritrovare unità e compattezza oppure se le divisioni continueranno a condizionare l’azione amministrativa del Comune di Frosinone.