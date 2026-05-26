Frosinone, maggioranza in crisi: l’Aula si svuota e il centrodestra trema

Seduta quasi deserta, tensioni interne sempre più evidenti e una maggioranza che appare ormai lontana dalla compattezza del passato. A Frosinone il consiglio comunale andato in scena ieri ha certificato, ancora una volta, il momento delicatissimo attraversato dall’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli.

All’appello della prima convocazione hanno risposto soltanto undici consiglieri su trentatré, un dato politico che pesa come un macigno e che alimenta dubbi sulla tenuta dell’attuale assetto di governo. Un’Aula semivuota che, secondo le opposizioni, rappresenta il simbolo di una crisi ormai conclamata all’interno della coalizione di centrodestra.

Nel mirino finisce soprattutto il cosiddetto “fattore Tagliaferri”. Le dimissioni dell’ex presidente del Consiglio comunale e il suo progressivo allontanamento dagli equilibri della maggioranza hanno infatti cambiato la narrazione politica cittadina, aprendo una fase di incertezza che continua a produrre effetti.

Dure le parole dell’opposizione, che parla apertamente di “Aula umiliata” e di amministrazione incapace di garantire numeri e stabilità. Secondo i consiglieri critici, il vero problema non sarebbe soltanto numerico, ma politico: mancherebbe una visione condivisa e soprattutto un confronto reale all’interno della coalizione.

Dal canto suo, il sindaco Mastrangeli prova a tenere il punto e a respingere le accuse, ma il clima resta pesante. Le assenze registrate durante la seduta vengono interpretate come un segnale politico preciso, sintomo di una frattura interna che rischia di allargarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

Intanto, nel centrodestra cittadino cresce il nervosismo. Tra distinguo, malumori e strategie personali, la sensazione è che la consiliatura sia entrata nella sua fase più complicata. E adesso il vero interrogativo è uno soltanto: la maggioranza riuscirà a ritrovare compattezza o il terremoto politico è appena iniziato?

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