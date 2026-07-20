Frosinone, maggioranza in bilico: è già partita la corsa al 2027

A Frosinone gli equilibri della maggioranza continuano a essere sempre più delicati e, mentre si lavora per individuare una soluzione condivisa sull’elezione del presidente del Consiglio comunale, lo sguardo della politica è già rivolto alle elezioni amministrative del 2027.

L’uscita dei consiglieri Marco Ferrara e Sergio Crescenzi da Identità Frusinate ha modificato gli assetti interni della coalizione che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. Il gruppo ha perso l’assessorato, ora guidato da Massimo Sulli, mentre Identità Frusinate ha chiesto un avvicendamento proponendo il consigliere Gianluca Di Trocchio come nuovo assessore.

Secondo le indiscrezioni, però, il sindaco non sarebbe intenzionato a cambiare l’attuale assetto dell’esecutivo. Una scelta che mantiene aperto il confronto politico e che potrebbe avere ripercussioni anche sulla partita per la presidenza del Consiglio comunale, dove il voto a scrutinio segreto rende gli scenari ancora più imprevedibili.

Nel frattempo, i movimenti politici guardano già al futuro. Identità Frusinate sarebbe al lavoro per costruire la propria lista in vista del 2027, così come il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, che nelle ultime ore ha accolto l’adesione di Claudio Cianfrocca. Un ingresso che, secondo la coordinatrice cittadina Debora Patrizi, rafforza il progetto civico grazie all’esperienza e al radicamento sul territorio del nuovo componente.

Tra tensioni nella maggioranza, nuovi posizionamenti e strategie elettorali, il quadro politico cittadino resta in continua evoluzione. I prossimi mesi saranno decisivi per comprendere se prevarrà una ricomposizione degli equilibri o se il confronto porterà a nuovi assetti in vista della sfida elettorale del 2027.