Frosinone, maggioranza appesa al bilancio: crisi ancora aperta a Palazzo Munari

Di Augusto D’Ambrogio.

La crisi politica al Comune di Frosinone non è affatto archiviata. Da mesi la maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli è impantanata in un confronto estenuante su assetti, rimpasti e assessorati, mentre all’orizzonte incombe uno degli appuntamenti più delicati della consiliatura: l’approvazione del bilancio di previsione. È su quel documento contabile che, nei prossimi giorni, ciascun gruppo sarà chiamato ad assumersi fino in fondo le proprie responsabilità politiche.

La via resta stretta, anzi strettissima. Sulla carta i numeri sembrerebbero garantire una certa tranquillità: 18 voti su 33 in Consiglio comunale. Ma la realtà racconta altro. Basta poco, pochissimo, per far saltare gli equilibri e rimettere tutto in discussione. La coperta, oggi, rischia di essere cortissima.

La maggioranza è composta da Fratelli d’Italia (5 consiglieri), Lista per Frosinone (4), Lista Ottaviani (2), Polo Civico (2), Lega (1), Lista Picano (1), Identità Frusinate (1), oltre al sindaco Mastrangeli e al presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri. Un mosaico complesso, attraversato da sensibilità politiche e da rivendicazioni mai del tutto sopite.

Fino a poche settimane fa il tema centrale era il riassetto della giunta: il terzo assessorato richiesto da Fratelli d’Italia e il secondo rivendicato dalla Lista per Frosinone, che proprio in questi giorni è impegnata in un confronto interno per decidere il da farsi ed eventualmente individuare il nome del secondo assessore. Un’ipotesi che avrebbe inevitabilmente comportato sacrifici e nuovi attriti.

Poi il passaggio romano del 5 gennaio. Al tavolo, le delegazioni regionali e provinciali di Fratelli d’Italia e della Lega, con la presenza del sindaco Mastrangeli. In quell’occasione, e anche nei giorni successivi, il parlamentare e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, ha chiarito più volte la linea del partito: la questione non è di poltrone, ma squisitamente politica. Al centro deve tornare il contenuto, il programma, l’arricchimento delle idee. Una posizione ribadita anche nel confronto con i consiglieri Marco Ferrara e Sergio Crescenzi e con il parlamentare Aldo Mattia, riferimento politico di entrambi.

Nel frattempo, Mastrangeli ha proceduto alla restituzione delle deleghe ai due assessori di Fratelli d’Italia, Alessia Turriziani e Simona Geralico, un passaggio formale ma politicamente significativo nel quadro della crisi. All’ultima seduta consiliare, dopo quattro rinvii consecutivi per mancanza del numero legale, l’Aula è finalmente riuscita a riunirsi. Tutte le delibere all’ordine del giorno sono state approvate, anche se su una Fratelli d’Italia ha scelto l’astensione, segnale che la compattezza resta fragile.

Nelle settimane precedenti, il partito aveva aperto alla proposta del vicesindaco Antonio Scaccia di riconoscere il terzo assessorato a Fratelli d’Italia e il secondo alla Lista per Frosinone, anche per garantire una rappresentanza in giunta alla componente riconducibile ad Aldo Mattia, richiamando intese maturate in sede di congresso cittadino. Ma una soluzione di questo tipo, con l’attuale assetto, implicherebbe necessariamente il passo indietro di uno degli assessori in carica.

Oggi, però, la linea indicata da Trancassini appare chiara e difficilmente aggirabile: tornare a parlare di rimpasti non sarebbe in sintonia con l’indicazione politica arrivata da Roma. Un quadro di cui il sindaco Mastrangeli non può non tenere conto.

Il vero banco di prova resta il bilancio di previsione. La sua approvazione, insieme a un concreto “arricchimento programmatico”, rappresenta la condizione irrinunciabile per tentare di ricostruire una maggioranza solida, capace di accompagnare l’amministrazione fino alla scadenza naturale della consiliatura, fissata per giugno 2027. Senza quel passaggio, la crisi di Frosinone rischia di restare una ferita aperta.

